José Antonio Noriega , presidente deportivo de Monterrey , aseguró que no les asusta sentirse favoritos en la Final del Apertura 2024 de la Liga MX que disputarán ante las Águilas del América .

“No (nos asusta que nos llamen favoritos), hablábamos de considerarnos un equipo grande e importante y esos equipos asumen estas situaciones. Tenemos gente en el vestidor y en el cuerpo técnico con trayectoria, personalidad, con conocimiento de lo que esto representa y no nos asusta ninguno de estos términos que se puedan utilizar y los asumimos así”

“También con conciencia de que alguien va a perder y que si se pierde habrá que levantarse y seguir, pero por lo pronto con la claridad de que tenemos una oportunidad y de que si nos quieren marcar como favorito lo asumiremos y nosotros a lo nuestro ... nosotros simplemente tenemos conciencia de que jugamos una final y que tenemos una responsabilidad importante con nuestra gente y que vamos a tener una dificultad enorme con un rival de mucha jerarquía, virtudes, de historia y de mucho presente, pero no pasa nada hay que enfrentarlo y combatirlo” mencionó Noriega.

Asimismo, el presidente de Monterrey le reveló a David Faitelson que no estuvo de acuerdo con los cometarios que hizo el analista de TUDN sobre Rayados.

“Lo que pasa alrededor David, tú lo sabes bien, recientemente has vertido adjetivos en contra de nuestro equipo que uno puede no estar de acuerdo, y no estábamos de acuerdo con esos adjetivos que tú o cualquiera pudiera decir sobre nuestro equipo, pero eso pasa en el entorno mientras dentro estemos claros de quienes somos, que queremos y a donde vamos pues ahí está el resultado, estamos en una final más allá de que se nos haya nombrado de una u otra forma”, apuntó ‘Tato’ Noriega.