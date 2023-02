Rayados: Jesús Zavala anuncia su retiro del futbol profesional

"Me siento emocionado y tranquilo porque dejé todo por el futbol, no me debe nada ni le debo nada. Di hasta donde pude y era el momento para decir adiós y retirarme. Siempre soñé con jugar en el equipo de mis amores, Rayados, y ser campeón y qué mejor que se me dio con esta época dorada que tuvimos", compartió el espigado jugador.