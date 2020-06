¿Raúl Gudiño se ve fuera de Chivas? “Sí”, responde

“Sí (quiero salir), no lo veo mal. Como todo jugador lo que uno quiere es jugar, es lo que más nos apasiona. Estoy muy contento y agradecido con Chivas y también si me toca quedarme, como dijo Ricardo (Peláez) .

“Cuando iba a tomar esa decisión de salir del Porto a préstamo fue difícil, hablé con mi agente, sin menospreciar el país y el equipo no sabía ni donde estaba (APOEL Nicosia) ni nada, me fueron mostrando su historia.

“Cuando me dicen que jugaba Champions me fui con esa ilusión, pero no me garantizaron que iba a jugar, era ir y pelear el lugar. Jugar Champions era mi objetivo principal. El debut se dio por lesión del otro portero. Agarro el balón y veo que tiene la estrellita de Champions, fue algo impresionante”, dijo Raúl Gudiño .