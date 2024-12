"Sí, Alfredo Tena, si llega a ver esta entrevista, le mando saludos, es alguien importantísimo en mi carrera , a los 16 años me toca que llegue como director de fuerzas básicas, cuando llegó me arropó, platicó conmigo, recuerdo que todos los miércoles, se ponía a entrenar con los defensas, perfiles, centros, remates, fildeos, a tope con el profe Alfredo, para mí es un histórico, su forma de juego, me identifico con él en ese sentido, jugar como tal ".

“La verdad, la realidad que lo que se hable en redes ha sido bastante, trato de tomarlo de la mejor manera, trato de no leer mucho, aunque a veces digas que no te fijas, para mal y para bien a veces te mareas, es verdad, estoy consciente de eso, leo, sí, pero siento mucho a l a afición americanista, me brindan y lo valoro mucho, tantas cosas que me hacen llegar en redes, me motiva eso para transmitirlo a la gente, trato de tomarlo de la mejor manera", mencionó Ramón Juárez.