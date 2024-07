"Para mí hay dos. Una, no te atreviste a echarlo y te trastaste de curar en salud en decir 'él se fue', decidimos no renovarlo. La otra, que esa sí es inadmisible, patética y que caiga en sus consciencia en que sí se atrevieron a levantar un falso de esta magnitud donde marnchas carreras, en medio de una situación de salud, entonces son unos malnacidos, si esto es real".

CARLOS REINOSO, DEL LADO DE SIBOLDI

“Uno escucha al Tuca y dice lo mismo, a mí me tocó dirigir muchos años, y me echaron de diferente manera. Me da mucha risa porque es muy fácil echar a un técnico.

"Los resultados, si no te gustan como dueño, los dueños ponen al directivo para que tomen las órdenes y estos muchachos lo hacen todo mal, porque qué te cuesta decirle a Siboldi no estamos con tu proyecto, no nos gustó, te dejamos ir, estás fuera. El Tuca dice lo mismo y dice algo más grave, que lo metieron con jugadores, que era dueño de jugadores, que ganaba dinero con jugadores y dice no se vale, así no se vale ensuciar carreras".