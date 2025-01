¿Quién es Cristóbal Ortega, el ídolo del América que murió a los 68 años?

¿QUIÉN ES EL CRISTÓBAL ORTEGA, EL ÍDOLO DE LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA?

“Si yo no hubiera tenido la oportunidad de jugar en el América, no hubiera sido profesional, no estaba en mis planes”, llegó a asegurar a la prensa el mismo Cristóbal Ortega .

En medio de su camino, entonces, se cruzó la UNAM. Y se fue del club, porque le llegó una orden de pago de inscripción, fue aceptado para cursar la preparatoria en la institución. Se dijo, “mejor me voy a estudiar” y como su mentor, el profesor Gálvez, andaba en Europa, no lo pensó mucho.

“Me empezó a meter como volante y a mí no me gustaba. Le decía ‘me duele aquí y aquí’. Llegó un momento en el que me dice ‘ahí o no juegas’. Él me explicó la posición, la zona, me dio detalles. Le fui agarrando el gusto. Tenía el deseo de jugar y mis condiciones eran buenas.