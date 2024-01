Renato Paiva , director técnico de los Diablos Rojos de Toluca , no se guardó nada tras responder a quienes lo criticaron con dureza por asegurar que no puede prometer títulos a su llegada al equipo en una entrevista que hizo en días pasados a TUDN .

“Es una pena que tengan sacado de contexto y realidad una frase que he dicho en la entrevista de TUDN. Quién miró la entrevista toda entendió lo que he dicho, quién sacó un título para envenenar a las personas ha dicho de mis palabras lo que no querían decir.