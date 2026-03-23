Liga MX Querétaro y Juárez ya tiene fecha tras aplazamiento de su partido La Liga MX confirma fecha para el duelo pendiente de la fecha 7 que se suspendió por temas de seguridad.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Ya hay fecha para el partido pendiente entre Querétaro y Bravos

La Liga MX informó que el encuentro pendiente de la Fecha 7 del torneo Clausura 2026 entre Querétaro y Juárez se disputará el próximo martes 7 de abril en el Estadio La Corregidora.

Mediante redes sociales, la Liga MX confirmó el movimiento, luego de que dicho encuentro no se pudo llevar a cabo como estaba programado originalmente el domingo 22 de febrero de este año.

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¿Por qué se tuvo que aplazar el juego entre Gallos Blancos y Bravos?

El aplazamiento del juego se derivó debido a los actos de inseguridad que se presentaron en algunas partes del país, por el abatimiento de un líder criminal en Guadalajara.

Para evitar exponer a los aficionados, l a Liga decidió que dicho encuentro no se jugaría. Ese fue el encuentro que no se disputó en aquel fin de semana.

¿En qué lugar de la tabla general se encuentran Querétaro y Juárez?

En la jornada 12 que transcurrió este fin de semana, los queretanos igualaron sin goles ante Atlas, mientras que el cuadro de la frontera venció en casa a Tigres por marcador de 2-1.