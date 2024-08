“Me dijeron mis representantes que había ese interés por parte del Cagliari y la verdad que me sentí muy emocionado, es un paso enorme. Orgulloso, creo que es un gran paso para mi carrera y comprometido conmigo. En mi familia ya lloramos.

“Yo llego a los 12 años (al Club Querétaro), llego de chiquito, mi familia vivía allá, pasé por todas las categorías del club. Querétaro pues es mi casa, donde me formé, me hice, me dieron la oportunidad de debutar aquí, estoy agradecido y estaré siempre agradecido por este escudo y esta playera”, indicó Carlo Soldati en un video.