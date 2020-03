¿Qué pasó ahí? El pique del "Burrito" Hernández con Guido Rodríguez

"Con los últimos con los que tenía pique era con Guido Rodríguez del América, era un pique tranquilo pero era uno de los jugadores que me costaban, me gustaría seguir enfrentándolos, por algo se fue a Europa".

"No tengo un equipo de los grandes con el cuál me identifique, si me voy me voy con Pachuca, de chico yo le iba al Necaxa, pero por el momento no lo pensaría (ir a cualquiera de los cuatro equipos mencionados), estoy feliz en Pachuca y si me puedo retirar aquí, bienvenido sea".