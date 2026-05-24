Pumas vs. Cruz Azul: horario y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026
El cuadro de la UNAM recibe a La Máquina en el Estadio Olímpico de C.U. para definir al campeón del futbol mexicano
La Final de Vuelta de la Liga MX Clausura 2026, Pumas vs. Cruz Azul, definirá al nuevo campeón del futbol mexicano luego de que Toluca dejara el trono tras ser eliminado en los Cuartos de Final a costa del Pachuca.
El juego decisivo se disputará en Ciudad Universitaria; no hay criterio de desempate por la tabla de posiciones, como logró avanzar en cada Fase Final el conjunto de la UNAM este torneo, por lo que de mantenerse el empate global habrá tiempos extra y posibles penales.
En esta Liguilla, Pumas ganó uno de los dos partidos que disputó como local, empató con América y luego venció por la mínima a Pachuca; Cruz Azul ganó los dos que jugó en patio ajeno, pero esta vez será en el juego de vuelta.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX
Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.
- Cuándo es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el partido decisivo para definir al campeón de la Liga MX es este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
- A qué hora es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el juego inicia a las 7:00pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 9:00pm tiempo del Este y 6:00pm tiempo del Pacífico.
- Dónde ver la Final Pumas vs. Cruz Azul: sigue la transmisión del partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.