Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: horario y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 El cuadro de la UNAM recibe a La Máquina en el Estadio Olímpico de C.U. para definir al campeón del futbol mexicano



Video Pumas vs. Cruz Azul: horario y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026

El juego decisivo se disputará en Ciudad Universitaria; no hay criterio de desempate por la tabla de posiciones, como logró avanzar en cada Fase Final el conjunto de la UNAM este torneo, por lo que de mantenerse el empate global habrá tiempos extra y posibles penales.

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En esta Liguilla, Pumas ganó uno de los dos partidos que disputó como local, empató con América y luego venció por la mínima a Pachuca; Cruz Azul ganó los dos que jugó en patio ajeno, pero esta vez será en el juego de vuelta.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX

Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.