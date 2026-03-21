    América

    Pumas Sub 21 vence al América por la mínima y lo festejan como el Cuau

    En el duelo celebrado en la Cantera, los universitarios se impusieron a las Águilas con un gol de Santiago López.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Polémica: Canteranos de Pumas se burlan del América con ¿festejo a lo Cuau?

    Pumas abrió bien la jornada del Clásico Capitalino y venció la mañana de este sábado al América en duelo de la Jornada 12 de la categoría Sub 21.

    El juego se celebró en la cancha 1 de la Cantera y los universitarios se impusieron por la mínima diferencia con un tanto de Santiago López.

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    La peculiaridad fue que el atacante nacido en Morelia festejó al estilo del ídolo del América, Cuauhtémoc Blanco, con una rodilla en el césped y otra en cuclillas, un brazo extendido y el otro pegado al pecho hacia la misma dirección.

    El gol lo marcó a los 9 minutos del partido y pese a los esfuerzos de los de Coapa por empatar, el duelo se mantuvo así hasta el silbatazo final.

    Fue el propio club Universidad el encargado de publicar el festejo del tanto en sus redes sociales con el mesaje:

    "#Sub21 | U N CLÁSICO EN EL CLÁSICO Con gol de Santiago López nos quedamos con la victoria ante nuestro rival #UnidosPorLaHistoria", se lee en su cuenta oficial de X.

    El Clásico entre Pumas y América de la Jornada 12 de la Liga MX se celebrará la noche de este sábado en el Estadio Olímpico Universitario. Arranca en punto de las 9:10 pm tiempo del centro de México, a las 11:10 pm ET, a las 10:10 pm CT y a las 8:20 pm PT.

    Y lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. Mientras, en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.

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