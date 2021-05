Pumas se cansó de fallar frente al arco de Ochoa y no supo aprovechar que la combinación de resultados en la jornada le dejó llegar con vida al Clásico Capitalino ante un América que logró llevarse los tres puntos hasta el final con un gol un poco accidentado de Henry Martín .

¡Qué hace Dinenno! No dispara frente a Ochoa y pierde la oportunidad

América no encontraba la brújula, las llegadas por las bandas no terminaban en buenos servicios y dependían de lo que hiciera Roger Martínez que tuvo un mano a mano con Saldívar pero no fue bien finalizado.