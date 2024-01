"Estoy con mucho trabajo, desde el primer día me trataron bien, estoy poco a poco apoyándome en la altura, me voy acomodando. Estoy muy ilusionado de jugar en el estadio, conocer la hinchada, ya quiero que sea domingo para demostrar que estamos muy ilusionados de poder compartir con la gente.

"No hago caso a las críticas, solo a mis padres porque ellos me educaron, venir a la Liga MX no es fácil, grandes jugadores, bastante competitiva, acá también se puede ir a Europa, no vi tantas críticas, pero la vida es de oportunidades y no dudé en pensar a venir a un gran club como Pumas".