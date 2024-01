"Me despido con nostalgia y tristeza p or irme del lugar que hoy considero mi segunda casa, pero también feliz por todo lo que vivimos, luchamos y competimos juntos" Solo puedo decir gracias, muchas gracias de todo corazón, Pumas. Gracias afición, su respeto y cariño es impagable, son la mejor no hay dudas, sentimiento incondicional hacia los colores", escribió Dinenno.

"Me voy con la satisfacción de haber dado todo, de siempre priorizar lo grupal, de no poder reprocharme nada. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió dice el gran Joaquin, y cuanta razón tiene, no hubo nada que desee más que poder salir campeón con Pumas", expresó el delantero.