Si bien en junio de este 2024 se habló de la posibilidad de que el delantero felino emigrara a la Premier League de Inglaterra , su pase al Liverpool no pudo darse por cuestión de cupo de extranjeros y ahora su situación contractual parece haber cambiado de forma radical.

La directiva de Pumas, entendiendo esta situación de los deseos del jugador de ir a jugar a Europa, porque no ha habido una renovación todavía, están en la toda la la disposición de ayudarle, pero también buscando que en caso de que se haga una operación, el equipo auriazul no salga tan perjudicado económicamente, ya que si el Chino se va libre no le tocaría nada.