“Con mucha ilusión, creo que el club merece estar en estas instancias todos los torneos, hacia dos torneos que no lo lográbamos, creo que hicimos una gran fase regular. Lo único que quiero es tener títulos más allá de los goles.

“Los goles son importantes siempre y cuando sirvan para que el equipo gane y lo que más quiero y ansío es poder salir campeón en este club. Esto que logré en la parte personal obviamente me puso muy contento y muy orgulloso”, señaló a Rodrigo Celorio y Félix Fernández para TUDN .

“Turco es el Turco (Mohamed), salió campeón en tres clubes diferentes, para mí es muy difícil hablar de él y sus logros. Creo que lo que cambió fue… no me gusta atribuírselo a la suerte, a la eficacia tal vez, que pudimos mantener un ritmo a lo largo del torneo y no llegar tan necesitados de puntos en las últimas cuatro fechas y eso nos hizo jugar con un poco más de confianza”.