Alan Mozo sobre las críticas que recibió: "Para levantarse hay que caerse"

" Y yo creo que en mí cambiaron muchas cosas, para levantarse hay que caerse muchas veces, como me ha pasado a mí, creo que en la vida hay puntos de quiebre que te desestabilizan, es momento de luchar por lo que quieres y creo que fue lo que me pasó, no estamos exentos a las críticas, somos deportistas de alto rendimiento y siempre va a haber, siento que me enfoqué en lo mío y con ayuda del club, de Andrés, de mi familia, pude pasar ese mal rato, ahorita estoy muy feliz y con las metas muy fijas", dijo Mozo.