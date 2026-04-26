Santos Laguna ¿Qué equipos de Liga MX tendrán que pagar multa por cociente en el Clausura 2026? Son tres los clubes que deberán cumplir con el reglamento tras la conclusión del torneo.

Video ¿Qué equipos de Liga MX pagarán multa por ‘descenso’ en el Clausura 2026?

La fase regular del torneo Clausura 2026 de Liga MX ha llegado a su fin y con ello la tradicional multa por el cociente para los tres últimos equipos de la tabla general.

Como establece el Reglamento de Competencia, los tres equipos con peores promedios son merecedores de una multa al no existir el Ascenso ni el Descenso en el futbol mexicano.

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En el Clausura 2026 los equipos que quedaron en el fondo son Puebla, Santos Laguna y Mazatlán; último, penúltimo y antepenúltimo, respectivamente.

La Franja tendrá que desembolsar una fuerte cantidad de 80 millones de pesos por tratarse del peor equipo del torneo, mientras que Santos pagará 47 y Mazatlán 33 millones.

El dinero recaudado se destina al Fondo de Estabilización de los Clubes para mejorar y fortalecer las estructuras de los equipos de la Liga de Expansión MX.