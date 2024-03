"Es parte de la defensa de Harold. No sabemos si se abrirá la prueba B. Esto ya le corresponde a la defensa del jugador y lo que decidan hacer. Nosotros estamos impedidos. Son datos sensibles. Son datos de un expediente médico de un jugador. Nosotros no podemos compartir esa información.

Nacho Ambriz: "No nos podemos caer"

“No es fácil, para mí no son jugadores, son seres humanos. Estábamos muy ilusionados por el partido que se viene. Yo me ocupo de la parte humana. Veía a tipo como Duván que no había ni dormido, que es un paisano, es un hermano. Es un golpe fuerte para él. No nos podemos caer. Es la fortaleza que debemos tener. Por algo pasan las cosas y esto nos tiene que fortalecer internamente. Este es el momento de abrazarnos, de dar la cara por Harold. Lo único que nos corresponde es dar lo mejor de nosotros”