Se levanta la polémica tras el partido Tigres vs. León que empataron en el Volcán este viernes por marcador 2-2, donde le anularon el que parecía el 3-1 a favor de los Esmeraldas en ese momento.

Esto no pasó desapercibido para Jesús Martínez , presidente de Club León , quien a través de su cuenta de X dejó ver su enojo y su inconformidad con el arbitraje y escribió: “¡Levanten las manos! Ya se la saben”. Esto, al parecer, haciendo alusión a un asalto.

El técnico de León habló sobre el gol anulado

Tras el partido, Eduardo Berizzo, director técnico del León, en conferencia de prensa no quiso entrar en controversia y duelo de declaraciones al negarse a comentar acerca de lo sucedido.

“No me refiero nunca al trabajo arbitral, mi respeto para todos los árbitros de México y donde me tocó dirigir, no comentó la actuación arbitral”.