Ponen a la venta boletos inexistentes para el Clásico Nacional

Ante tal eventualidad, el equipo reaccionó para poner sobre aviso a la afición, pues explicaron que todavía no los habían puesto a disposición de la gente, por lo que les pidió que tivieran paciencia y esperaran a que la institución anunciara cómo y por qué medio se podrían adquirir para ir a la segura y evitar que fueran víctima de algún fraude.

“ChivaHermanos, esos boletos NO existen. En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto", explicó el club en redes sociales.