‘Plátano’ Alvarado se siente “más maduro y capacitado” en su regreso a Rayados

“Yo creo que vengo un poco más maduro , por así decirlo, me siento capacitado de poder afrontar este reto y espero poder responderle al club que se merece todo de buena manera”, dijo Alvarado.

Uno de los retos que más le ilusiona al ‘Plátano’ es volver a competir en el Mundial de Clubes , certamen donde no logró un buen resultado con los Esmeraldas.

“Primero que nada quiero agradecer a todos los de la institución por la confianza. Voy a trabajar para poder ganarme un lugar en el once y si no, desde donde me toque, aportar y voy a tratar de hacerlo”, concluyó.