Miguel Herrera aminora el 'pleito' entre Salcedo y Leo Fernández: "No hubo golpes"

“¿Para qué lo cuento? Si ustedes (la prensa) lo vieron. Yo los dejo ver los entrenamientos, no escondo nada, menos en Cedeco. Se fueron tranquilos, son situaciones normales, no pasa nada. Están todo el tiempo ustedes, no es idóneo, pero tampoco vamos a erradicarlas, son cosas de querer hacerlo bien, no hubo golpes ni situaciones tontas. Los dos han entendido que son parte de un grupo sano. No tengo que describir nada”, aseguró Miguel Herrera en conferencia de prensa.