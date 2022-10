Ambriz: "Hay vida, se podrán reír de mí, pero confío en este equipo"

"Sí es duro el golpe, más en nuestra casa ante nuestra afición, estamos apenados, no es normal irte al descanso abajo por cuatro goles, no me había pasado. Hay vida, se podrán reír de mí, confío en este equipo, reitero que hicimos un mal primer tiempo, no nos queda más que curarnos las heridas, hablé con ellos adentro en el vestidor y me dijeron que no estamos muertos, hay tiempo para poder recuperarnos, la serie la pueden ver para nosotros, yo internamente no.