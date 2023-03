Peláez: En Chivas cambiamos las primas a jugadores y "ni así" reaccionaron

“Hoy Chivas empezó muy bien, tiene 21 puntos, ya calificó aunque pierdan todos los partidos que restan. Ya logró lo que no se logró en tres años, ahora no le vaya a pasar al revés, que ya calificó y para afuera en la primera. No, que trate de tener un buen cierre de torneo, llegar con una buena inercia positiva para enfrentar lo más difícil que es la Liguilla”, señaló.