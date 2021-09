Pezzolano reconoce que el Pachuca-Necaxa le causó “dolor de ojos”

“El partido fue como lo vimos todos, con un poquito de dolor de ojos, pero teníamos que sacar los tres puntos, hemos jugado muy buenos partidos y no hemos ganado, hoy por suerte lo conseguimos. Esto nos sirve para ir para arriba y en lo anímico”, comentó para después opinar sobre los abucheos: “Tienen su libertad, si yo me pongo la playera del Pachuca y me meto a la tribuna capaz que puteo también”.