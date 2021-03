Al uruguayo Paulo Pezzolano no le pasa por la cabeza renunciar como técnico de Pachuca , a pesar de sumar su noveno partido sin ganar en el Guard1anes 2021 tras el empate 2-2 contra Necaxa que terminó en pleito.

“De la puerta para adentro tenemos una fuerza bárbara. Obviamente nos duele por la gente, por más que insulten, tiene toda la razón. Yo no me escapo de ningún lado, ya lo dije, cuando la directiva tenga alguna duda se hablan las cosas, dentro del plantel estamos tirando hacia el mismo lugar, vamos a aguantar hasta el final , hasta revertir la situación”, dijo el entrenador en conferencia de prensa al finalizar el encuentro de la Jornada 9 .

“Conseguimos el empate al 85, es una lástima de que no nos llevamos el triunfo. Estamos con un tema normal, de responsabilidad dentro y fuera de la cancha, la afición seguirá enojada, somos un equipo grande e importante ¿qué le puedo decir? Decirles que sigan apoyando, los que no, están en todo su derecho. Me quedo con la actitud del equipo, por la rebeldía, nunca se bajó la cabeza, nunca fuimos un equipo muerto”, mencionó.