¿Pachuca 'bloqueó' a Erick Sánchez? "No depende de uno el ir a Europa"

El futbolista del América reconoce que de inicio no creía el jugar en Coapa. “Hay cosas que no dependen de uno, como ir a Europa”.

Erick Sánchez, nuevo jugador del Club América, afirmó que tenía ofertas del futbol de Europa para emigrar al viejo continente desde Pachuca, si bien se dijo agradecido con los Tuzos por todo lo que vivió en el conjunto hidalguense.

En entrevista exclusiva para TUDN, el 'Chiquito' Sánchez señaló que tenía como objetivo llegar al futbol de Europa, pero confió en que desde Coapa pueda dar el salto al viejo continente ya que, a final de cuentas, el fichar por un equipo en el extranjero no depende exclusivamente de él.

Publicidad

"No depende de uno el ir a Europa, llegaron ofertas, que no me hayan dado oportunidad es distinto, no voy a hablar más del tema, estaré siempre agradecido con Pachuca por lo que hizo por mí, los años que me apoyó, es eso, ofertas hubo, pero no hubo acuerdo", dijo Erick Sánchez.

"Muy tranquilo, lo voy a decir siempre, hay cosas que no dependen de uno, cosas que no están en mis manos, hubiera querido ir a Europa, pero hay cosas que no dependen de uno, me llega esta oportunidad, creo que es un club grande de México, tengo faiclidad de salir de Europa desde acá, pero tengo qué entregar mi mejor versión, que las cosas salgan bien para pegar el salto, pero primero enfocarme aquí, la directiva se encargará si llega una oportunidad, no voy a estar pensando en eso", agregó.

AMÉRICA, EL EQUIPO DE LOS AMORES DEL 'CHIQUITO' SÁNCHEZ



Erick Sánchez confesó que el Club América era el conjunto al que le iba de niño y no solamente eso, sino que casi toda su familia es partidaria de los azulcrema, por lo que celebró también esa faceta en su llegada a la escuadra dirigida por André Jardine y con la que debutó con derrota de 2-1 ante el Atlético de San Luis.

"Cuando llegué estaba muy nervioso, no me caía el veinte de saber que estaba en el equipo al cual le iba de chico, el esfuerzo que he hecho desde chico, traté de hacer las cosas de la mejor manera, esperando una oportunidad, esperaba ir a Europa, pero ahora que llegó a esta oportunidad en un equipo grande de México, el equipo al que le iba de niño, me deja tranquilo, siempre me voy a entregar en la cancha y con el equipo al que toda mi familia le va, prácticamente".