Tras la victoria de 3-2 sobre Toluca , Xolos de Tijuana llegó a 8 puntos en cuatro jornadas, sigue invicto y es líder de la tabla a la espera de lo que se defina en el Santos vs América y Monterrey vs Puebla, sin embargo, Pablo Guede , entrenador de los fronterizos, mostró mesura, aunque cree que su equipo aún puede dar más.

"Nos estaríamos equivocando si creemos que esto es nuestro máximo, solo van 4 partidos, el equipo está en crecimiento, nosotros tenemos que seguir trabajando de esta manera; yo sé que con las victorias todo se ve color de rosa y con las derrotas se ve todo negro, hay que seguir trabajando, no estar viendo la tabla de posiciones porque no se ha ganado nada, y seguir creciendo", apuntó.

Pero más allá de llegar al domingo como primer lugar del Guard1anes 2021, Guede indicó que en este momento del torneo "eso carece de importancia, la Liga MX es súper competitiva, cualquiera le puede ganar a cualquiera y esto no se define hasta la última jornada, no podemos perder la humildad", al tiempo que agregó que " jugamos así de bien varios partidos y no habíamos tenido la fortuna de hacer 3 goles en 20 minutos, se necesita tener solidez atrás, hoy el equipo hizo un gran partido en todos los ámbitos porque jugamos cuando teníamos que jugar y luchamos cuando teníamos que luchar".