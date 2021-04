Dos de los tres tantos que recibió el equipo fueron por penales que cometió Vladimir Loroña y el estratega señaló que "son errores que pagamos muy caro, no queda otra que esperar que no nos equivoquemos, la verdad no sé qué responder porque no es fácil la situación, es jodida, no puedes ir ganando 2-0 en casa y que te den la vuelta, a pensar y nada", apuntó.