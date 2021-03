Tras la derrota de Tijuana ante Santos Laguna, el entrenador de los 'fronterizos', Pablo Guede, aseguró que su equipo ha jugado mejor que los rivales durante las 3 derrotas seguidas que acumula, sin embargo, son detalles los que han puesto los marcadores en su contra.

"Los últimos partidos con muy poco nos ganan y nosotros llevando el peso del partido, tratando de generar por todos lados no fuimos capaces de al menos llevarnos un empate; creo que con muy poco trabajo ofensivo nos hacen goles fáciles y nos cuesta remontar o seguir de la manera con la que empezamos, si me dices que el equipo fue un desastre yo no creo", aseguró.

Xolos ha ganado solo un punto de los últimos 15 que ha disputado y después de haber alcanzado el liderato en el primer tercio del certamen, ahora comienzan a rezagarse en la lucha por jugar la reclasificación en casa, no obstante, Guede niega sentir presión.

"Si no afinamos esos pequeños detalles pasa lo que pasa, perdemos como hoy, sabíamos que nos enfrentábamos al equipo con más intensidad del campeonato, en eso estuvimos bárbaros porque en intensidad les competimos, los contrarrestamos muy bien pero con media vez que te equivocas terminas perdiendo; presión trato de sentirla en otros ámbitos de la vida, no en el futbol porque el futbol no deja de ser un juego", agregó.

Por su parte, Guillermo Almada, el estratega de Santos, admitió que no fue el mejor juego de su equipo, pero le da prioridad al resultado porque los acerca al objetivo que es terminar el torneo entre los primeros cuatro lugares.

"Estuvimos imprecisos, no desplegamos el futbol que veníamos haciendo, no tuvimos es claridad, pero el espíritu de lucha, eso nos va a sacar a flote en momentos complicados porque no siempre se puede jugar bien", dijo.