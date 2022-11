Óscar Ustari abre su corazón en el desfile de campeón de Pachuca

"A la familia (dedica el título). Yo tengo un entorno muy intimo donde ese entorno hay amigos, hay gente que me ha ayudado a ser quien soy hoy, a gente que cada vez que me caí estuvieron para levantarme. En especia,l se lo dedico a ellos. Luego, en segundo plano, pero no menor, se lo dedico a mis compañeros, porque tienen a un compañero que es muy exigente, que entiende que con el trabajo las cosas funcionan y por ahi siguen la linea de uno y podemos lograr este tipo de cosas. Y a la aficion que se lo merecia. Lo habiamos dejado con esa ilusion hace cuatro meses atrás y hoy les respondimos de una manera magnifica", declaró.