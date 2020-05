Oscar Ustari fue amenazado de muerte en Argentina

Óscar Ustari, portero del Pachuca, contó que gritarle un gol a un exequipo ha sido el error más grande de su vida futbolística, fue cuando lo hizo con Boca Juniors ante Independiente de Avellaneda.

"El gran arrepentimiento de mi vida fue gritarle un gol al Rojo. Es el dolor más grande que me dio el futbol. En el momento me di cuenta de que me equivoqué. En Argentina es algo terrorífico, no te lo perdonan”, comentó para Cultura del Gol.

"Por ese hecho me amenazaron de muerte, no lo podía creer. No conté esto antes porque no quería apagar el fuego con gasolina", reveló el guardameta de los Tuzos y ex del Atlas de ese hecho que se dio en septiembre de 2012.

"Hice hasta lo imposible para volver al Rojo en momentos en los que precisaban un arquero. Ellos no perdieron mi número, en su momento me habían bloqueado. Cuando quedé libre de Atlas en 2018 me volví a acercar, pero ellos trajeron a uno de la B Nacional".

Oscar Ustari no niega sus intenciones de volver a vestir la playera del Independiente de Avellaneda, pero para ello, dijo: "Se tienen que alinear los polos, no depende sólo de mí".