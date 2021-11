Orbelín sobre derrota ante Pumas: "Nos mostró el buen camino"

"Disfruto cada entrenamiento, cada momento, siempre lo he platicado con mi familia, que si yo me siento bien todo lo demás lo puedo disfrutar al máximo y es lo que hago todos los días que vengo acá, disfruto a mis compañeros, disfrutó la gente que está aquí en la institución. No sé si sea este año o después, no te lo puedo decir, pero yo voy a tratar de dar lo máximo para ayudar a mis compañeros e intentar dejar una buena imagen de que quiero estar más tiempo y alargar lo más posible".