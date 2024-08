Orbelín Pineda , mediocampista ofensivo de la Selección Mexicana y del AEK Atenas , afirmó en entrevista con Gibrán Araige y Rafa Puente para Tricolor al Día de TUDN que no llegará a Rayados de Monterrey en este mercado de fichajes , pues el club griego no aceptó su partida.

“Mi agente es el que se encarga de escuchar las propuestas, no sabemos dónde podemos estar. Me llevo muy bien con él y damos las posibilidades de escuchar a todos los equipos, entonces había una posibilidad de regresar a México, se la propusieron el equipo griego y ellos dijeron que no.