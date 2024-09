Omar Bravo , el goleador histórico de Chivas con sus 161 anotaciones , por extraño que parezca no tuvo su inspiración para ser futbolista profesional en las filas del club del que hoy es referente , si no en las de la Universidad Nacional .

"Uno de ellos era Jorge Campos , muchas veces se lo manifesté. Incluso cuando recién debuté por ahí, en un tiro de esquina me le acerqué en un Pumas vs. Chivas en el Jalisco, y le dije que le agradecía por ser mi inspiración para ser futbolista profesional", completa la historia.

"Me empecé a hacer chiva. Aparte de que me sentía identificado por ese sentido de pertenencia que tiene el Guadalajara de jugar con puros mexicanos. Me atrajo mucho, me sedujo y a donde voy siempre voy a tener esa etiqueta y aparte lo digo por convicción, yo me considero chiva", finalizó.