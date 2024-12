Oliver Torres , mediocampista español de Rayados de Monterrey , vive su primera Liguilla en su debut en la Liga MX , donde día a día se encuentra más adaptado y con ello busca derrumbar falsas expectativas sobre su forma de juego, pero ello no le impide lanzar un pronóstico aventurado.

En entrevista exclusiva con Diego Armando Medina para TUDN , el futbolista de 30 años de edad contó, sin miedo, cómo se ve en 15 días, o menos, pues si bien el primer paso hacia el título es superar al Atlético de San Luis en Semifinales , no duda en celebrar las mieles de ser campeón.

“Me veo en 15 días levantando un título y pocas horas después abrazando a mi familia, llevándoles la medalla de campeón a casa y diciéndoles que todo por lo que me he venido a México ha tenido sentido, que lo he conseguido”, indicó Oliver Torres a TUDN.