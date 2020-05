Ochoa pide seguridad al 100% para volver a jugar

Guillermo Ochoa , guardameta del América , confía en que el futbol en México no regresará sino hasta que existan las condiciones máximas de seguridad para los jugadores.

"Tanto la FMF (Federación Mexicana de Futbol) como el gobierno deben de hacernos las pruebas necesarias antes de cada concentración y de cada partido porque todos estamos expuestos, no sería válido que nos expongan solo por jugar futbol, no importa a que te dediques, lo más importante es la salud y yo sé que tanto la Liga MX como el gobierno nos van a cuidar y si no lo hacen nos tocaría a los jugadores pedir que nos cuiden", apuntó el arquero.