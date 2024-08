Nicolás Sánchez revela que Demichelis no meterá mano en el Monterrey vs. Puebla

Nicolás Sánchez señaló que el nuevo entrenador de monterrey, Martín Demichelis , no meterá mano en el duelo en el cual Rayados estará enfrentando al Puebla en compromiso correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX.

“Con Martín ya tuve comunicación y él es muy respetuoso, no quiere meterse en esta semana para no confundir a los muchachos. Esa información que hoy necesita Martín de los jugadores, creo que con él y los entrenadores que hay hoy en día ya no hace falta, ya están empapados de lo que es el plantel en general. Después, bueno, profundizaremos obviamente y yo ayudaré a que él llegue más rápido a conocer a los chicos, pero en cuanto al plantel creo que ya lo sabe de sobra”, aseguró en conferencia de prensa Nicolás Sánchez.