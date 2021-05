Larcamón confía en la vuelta: "Sé de qué estamos hechos"

"No es el resultado que esperábamos, por la producción del equipo siento un poco abultado el resultado, pagamos caro algunos errores puntuales, sobre todo la primera hora del partido, pero este equipo ha demostrado y sabemos de qué estamos hechos de cara a lo que va a ser la segunda parte de la serie en el Cuauhtémoc.

"Nunca me tocó en una desventaja de este tipo, pero sí me ha tocado ir perdiendo a lo largo de este torneo, muchas situaciones en desventaja que revertimos, no solo la serie contra Atlas, el 2-0 con Toluca, contra León, contra Mazatlán, hemos dado muestras quiénes somos en la adversidad y el domingo tenemos otra oportunidad de escribir otro capítulo espectacular y lo vamos a hacer".