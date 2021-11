Larcamón: "Partidazo" de Puebla opaca polémica de supuesta mano

"Tuvimos niveles de intensidad muy buenos, en defensa fuimos aplicados y eficientes, no encontraron la profundidad por mérito nuestro, me parece que hoy Puebla jugó un partidazo, es mucho más meritorio como para objetar si hay algo lícito o ilícito, neutralizamos a un equipo muy versátil como León", comentó el DT sobre la supuesta mano de Reyes tras un disparo de Andrés Mosquera que no se marcó.