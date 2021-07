"No (cambiaría nada de su pasado), todo lo que pasa pasa por algo, todo lo que vivo es al máximo, así soy, así fue mi vida siempre, lo dejo todo, en cada cosa que me propongo dejo todo para que me resulta y si no me resulta lo vuelvo a intentar, no cambiaría nada, lo que pasó pasó por algo, aquí estoy, vivo con mis piernas jugando, eso fue lo que me hicieron. Estás con vida, tienes tu pierna, voy a caminar y volví al futbol", aseveró.