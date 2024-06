“¿Porque a mi? ¿Porque me siguen pasando estas cosas? La verdad no lo sé, después de pasar 8 meses con la ilusión de regresar, de poder estar con mis compañeros, de poder sentir el verde en cada entrenamiento, estar en cada partido. Hoy de nuevo la vida me golpea, me siento triste y frustrado, porque a pesar de dar mi 100% para que esto no suceda, mi cuerpo vuelve y pone un alto”