Liga MX Ibáñez, Luka Romero y Levy brillan con Cruz Azul ante 'ex' de Efraín Juárez El conjunto de La Noria aprovecha bien la Fecha FIFA para dar cuenta de un grande de Colombia y Sudamérica.

Video Cruz Azul golea al Atlético Nacional, grande de Colombia, para aprovechar Fecha FIFA

El Cruz Azul aprovechó bien la Fecha FIFA para vencer al Atlético Nacional de Colombia, exequipo de Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas y uno de los equipos grandes de Sudamérica.

Marcador de 3-0 para el conjunto de La Noria en partido amistoso de preparación y, sobre todo, para no perder el ritmo dentro de la Fecha FIFA por el parón debido a actividad en Selecciones Nacionales.

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Si bien el director técnico Nicolás Larcamón probó varios jugadores y estuvo lejos de tener a su mejor equipo, la escuadra cementera no decepcionó en este partido.

Cruz Azul desató la locura en el PayPal Park de San José, Estados Unidos, recién en el segundo tiempo, por conducto de Nico Ibáñez, quien busca asentarse como goleador de la escuadra mexicana.

Luka Romero agarró confianza al volver a anotar con Cruz Azul y poner el segundo tanto en el marcador, ya para dar rumbo definitivo al compromiso ante el Atlético Nacional.