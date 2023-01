Nico Ibáñez se sincera y acepta que no fue fácil su transferencia de Pachuca a Tigres

“Los voy a extrañar muchísimo porque siempre me trataron de la mejor manera. Es un trabajo que cambia constantemente, siempre voy a estar agradecido por el gran apoyo que me dieron, que siempre me trataron de la mejor manera. Es uno de los mejores clubes en México (Pachuca). Me voy contento por estar en esa gran historia, yo tuve la suerte de aportar mi granito de arena ahí, así es que me voy feliz y agradecido”, externó.