Nahuel Guzmán confesó que quiere volver a Newell's Old Boys

El ídolo de los Tigres, Nahuel Guzmán , confesó en una charla con TNT Sports que quiere volver a Newell's Old Boys, pero ahora mismo tiene contrato vigente con los felinos y lo ve difícil, aunque no imposible.

"Como digo siempre, es como algo algo personal. Me encantaría volver a Newell's, pero mi mujer por ahora no quiere saber nada, porque hoy tenemos la posibilidad de estar bien acá y todavía me quedan tres años más acá".