"Se dice que normalmente yo juego con mucha gente de experiencia, que no confío en los jóvenes, pero si te contara la cantidad de jugadores que he sacado tendría un punto a favor. Me he encontrado a gente que regresa de Europa, como Carillo, Muñoz, gente joven como Franco, Amione, Núñez, me ayudan a ser dinámico, necesito a un equipo más agresivo en la pérdida de la pelota, el jugador que no corre no juega conmigo.