Nacho Ambriz, nuevo entrenador de Santos Laguna e invitado especial de Línea de 4, habló de su turbulenta salida de Toluca y el estado en que encontró al plantel de los Guerreros tras el mal arranque de torneo.

Sobre el cuestionamiento de si salió decepcionado del banquillo de los Diablos Rojos, institución a la que demandó por una supuesta falta de pago, Nacho Ambriz sentenció que no guarda rencor con ningún club al que ha representado.

"Podría haber sido al principio (la decepción), pero el futbol me ha enseñado muchas cosas, entre ellas es que siempre corres el riesgo de que te puedan sacar del equipo, la verdad que no (me siento decepcionado), ni rencor, nada, siempre agradecido con las instituciones que me han permitido trabajar, es parte del futbol, en algunas me ha ido bien en otras mal o muy bien

"Hoy me siento tranquilo, me siento muy bien de estar en Santos, por algo pasó, me buscaron tres o cuatro veces y ahora se me da estar aquí, lo demás es parte del pasado y hay que ver para delante.

Nacho Ambriz se sinceró y detalló que tras platicar con los jugadores de Santos a su llegada como entrenador encontró un vestidor con los ánimos por los suelos, ya que solo han ganado un juego de seis hasta el momento en el Clausura 2024.

"Hoy encuentro un equipo golpeado un poco en lo mental porque las cosas no han salido bien, individualmente voy sabiendo cómo se sentían, han aceptando que no están bien, porque no han dado una buena imagen durante estas seis jornadas, pero creo que deben estar tranquilos porque quedan 10 fechas y sé que en el día a día y partido y partido lo podemos lograr".

Nacho Ambriz fue presentado este martes como director técnico de Santos y encarará su primer compromiso de Liga MX el domingo ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la Jornada 7.