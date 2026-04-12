Cruz Azul Muere madre del futbolista de Cruz Azul, Christian Ebere Las redes sociales de la Máquina dan a conocer el fallecimiento de la señora, Eucharia Ego Ebere, madre del jugador Christian.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Otra mala la noticia en la institución de Cruz Azul!

La institución de Cruz Azul da a conocer el deceso de Eucharia Ego Ebere, madre del futbolista Christian Ebere. A unos días de la partida de la madre del ingeniero Víctor Velázquez, Natalia Rangel Rodríguez, las malas noticias siguen en el equipo de la Noria.

“ Lamentamos el sensible fallecimiento de Eucharia Ego Ebere, madre de nuestro jugador Christian Ebere. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”, reza la esquela institucional.

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Las muestras de apoyo al jugador no se hicieron esperar por parte de sus compañeros y directiva Celeste.

Christian Ebere tuvo minutos en el partido América ante Cruz Azul, que terminó empatado a un gol en el regreso del futbol al estadio Banorte, para un compromiso de Liga.