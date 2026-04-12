    Cruz Azul

    Muere madre del futbolista de Cruz Azul, Christian Ebere

    Las redes sociales de la Máquina dan a conocer el fallecimiento de la señora, Eucharia Ego Ebere, madre del jugador Christian.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Otra mala la noticia en la institución de Cruz Azul!

    La institución de Cruz Azul da a conocer el deceso de Eucharia Ego Ebere, madre del futbolista Christian Ebere. A unos días de la partida de la madre del ingeniero Víctor Velázquez, Natalia Rangel Rodríguez, las malas noticias siguen en el equipo de la Noria.

    Lamentamos el sensible fallecimiento de Eucharia Ego Ebere, madre de nuestro jugador Christian Ebere. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”, reza la esquela institucional.

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    Las muestras de apoyo al jugador no se hicieron esperar por parte de sus compañeros y directiva Celeste.

    Christian Ebere tuvo minutos en el partido América ante Cruz Azul, que terminó empatado a un gol en el regreso del futbol al estadio Banorte, para un compromiso de Liga.

    Esta mañana se dio a conocer el deceso de la señora Euchagia Ego, sin que el futbolista emita un mensaje.

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